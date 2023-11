Mendy processa Man. City por falta de pagamento de salários

O lateral-esquerdo, que joga desde o início da temporada no Lorient, do campeonato francês da Ligue 1, foi suspenso pelo Manchester City após a acusação e prisão preventiva no verão de 2021.", segundo um comunicado de imprensa enviado em nome do jogador ao canal Sky Sports e ao jornal diário The Guardian.De acordo com o documento, "", especificando que os interesses do jogador vão ser defendidos pelo advogado Nick De Marco, do escritório de advogados madrileno Laffer.Mendy, de 29 anos, foi absolvido em duas fases pelos tribunais ingleses, em janeiro e depois em junho, das acusações de violação, tentativa de violação e agressão sexual que lhe foram apresentadas.Estas duas absolvições sucessivas puseram fim a todos os processos iniciados pelos tribunais britânicos contra o campeão mundial de 2018, ao serviço da seleção gaulesa, e o futebolista sempre contestou as acusações, citando relações consensuais.Estima-se que o Manchester City, atual campeão da Premier League, pagava ao lateral francês cerca de 100 mil libras por semana (cerca de 114 mil euros).Formado no Le Havre, revelado em Marselha e depois de passar uma temporada no Mónaco, Mendy tornou-se no defesa mais caro da história em 2017, quando os 'citizens', onde atuam Bernardo Silva e Rúben Dias, pagaram 52 milhões de libras (cerca de 61,4 milhões de euros a preços correntes) para garantir os seus serviços.