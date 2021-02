Mercado de inverno no futebol atingido pela pandemia

Os "red devils" venderam ainda Timothy Fosu-Mensah ao Bayer Leverkusen (1,7 ME) e ficaram sem o emprestado Odion Ighalo, de regresso ao Shanghai Shenhua, enquanto o rival Manchester City limitou-se a entregar 8,5 ME ao Partizan por Filip Stevanovic.Dominador do mercado de verão, com 247,2 ME investidos, o Chelsea prescindiu de reforços de inverno, acertou as cedências de Fikayo Tomori (AC Milan) e Danny Drinkwater (Kasimpasa) e libertou Lucas Piazón a custo zero para o Sporting de Braga.Igual registo adotou o Tottenham, treinado por José Mourinho, ao devolver Gedson Fernandes ao Benfica, agora no Galatasaray, ao invés do Liverpool, novo destino de Ben Davies (ex-Preston, por 570 mil euros) e Ozan Kabak, emprestado pelo Schalke 04.Mais ativo esteve o Arsenal, que garantiu Martin Odegaard (Real Madrid, por dois ME) e Mathew Ryan (Brighton) até junho, cedeu Sead Kolasinac (Schalke 04) e vendeu Sokratis (Olympiacos), Mustafi (Schalke 04) e Mesut Ozil (Fenerbahçe) sem custos adicionais.Já o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, apostou no empréstimo de Willian José (ex-Real Sociedad) e recuperou Morgan Gibbs-White (ex-Swansea), além de ter libertado Roderick Miranda para o Gaziantep, de Ricardo Sá Pinto, e cedido Patrick Cutrone ao Valência.





Espanhóis contidos







Já o Marselha, de André Villas-Boas, acolheu os emprestados Pol Lirola (ex-Fiorentina), Arkadiusz Milik (ex-Nápoles) e Olivier Ntcham (ex-Celtic), lucrou com Morgan Sanson (Aston Villa, por 15,8 ME) e trocou Marley Aké por Franco Tongya com a Juventus.