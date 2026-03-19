Messi atinge marca dos 900 golos na carreira

(Com Lusa)

O argentino, de 38 anos, marcou o golo do Inter de Miami no empate a 1-1 com o Nashville SC, mas não evitou a eliminação da sua equipa nos oitavos de final da Liga dos Campeões da CONCACAF, depois de um empate sem golos na primeira mão.Messi, que venceu a Bola de Ouro em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023, troféu no qual é secundado por Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017), tem grande ‘fatia’ dos seus golos ao serviço do FC Barcelona.Pelo ‘Barça’, que representou desde a formação e no qual esteve 17 épocas na equipa principal, Messi apontou a maioria dos golos, com 672, números a que junta mais 81 pelo Inter de Miami, 32 pelo Paris Saint-Germain e 115 pela seleção argentina.O primeiro golo da ‘estrela’ argentina no escalão de seniores aconteceu quando tinha apenas 17 anos, numa vitória do FC Barcelona diante do Albacete, em 2005.O futebolista, que já prolongou contrato com o Inter de Miami até 2028, deverá estar no Mundial2026, a disputar este ano no México, Estados Unidos e Canadá, e onde a seleção albiceleste se apresenta como a campeã em título.O internacional português Cristiano Ronaldo, de 41 anos e que nos últimos anos dividiu o palco do futebol mundial com Lionel Messi, contabiliza 965 golos e ainda persegue o milésimo, numa carreira que continua nos sauditas do Al Nassr e na seleção portuguesa.