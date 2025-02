Messi dá triunfo ao Inter Miami na "Champions" da CONCACAF

Messi, que iniciou, aos 37 anos, a terceira época nos Estados Unidos, segunda desde início, cumpriu o 40.º encontro com a camisola do Inter Miami, pelo qual soma 35 golos, sendo já o melhor marcador da história do clube, e 18 assistências.O argentino, que na "Champions" da CONCACAF soma três golos e duas assistências em quatro encontros, colocou o Inter Miami em vantagem na eliminatória, com a segunda mão marcada para terça-feira, na Florida.O conjunto de Miami vai participar em 2025 no Mundial de Clubes, tendo sido sorteado no Grupo A, no qual vai defrontar o FC Porto (19 de junho, em Atlanta) e ainda os brasileiros do Palmeiras, de Abel Ferreira, e os egípcios do Al Ahly.