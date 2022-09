Messi dá vitória ao PSG

Uma jogada de entendimento com o internacional brasileiro Neymar, logo aos cinco minutos, permitiu que Messi desse os três pontos aos visitantes, que contaram com os internacionais portugueses Danilo e Nuno Mendes no 'onze', enquanto Vitinha foi lançado aos 57 minutos.



Já o guarda-redes internacional luso Anthony Lopes foi titular do lado do Lyon, que está em sexto com 13 pontos, ao passo que o PSG lidera a Ligue 1 com 22 pontos, ao cabo de oito jornadas, tirando a liderança ao Marselha.



O Marselha, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, empatou (1-1) hoje na receção ao Rennes.



Com Nuno Tavares a tempo inteiro nos marselheses, a figura da partida acabou por ser o francês Guendouzi, que deu vantagem ao Rennes com um autogolo, aos 25 minutos, redimindo-se na segunda parte, aos 52, ao refazer o empate e aquele que seria o resultado final.



Com Gelson Martins a ser lançado na segunda (66 minutos), o Mónaco foi ao campo do Reims vencer por 3-0, com o japonês Minamino em destaque com um golo e uma assistência, e subiu ao quinto posto, com 14 pontos, enquanto o Nice continua em crise (13.º com oito), desta vez ao perder na receção ao Angers (1-0), num jogo com uma expulsão para cada lado.



Já o Troyes, com o internacional português Rony Lopes no ‘onze’, foi vencer por 3-1 ao terreno do Clermont, com um ‘bis’ e uma assistência de Mama Balde, antigo jogador do Desportivo das Aves e do Sporting.



Destaque ainda para a primeira vitória da época do AC Ajaccio (1-0) na visita ao Brest, de Mathias Pereira Lage, resultado que mesmo assim mantém esse emblema no último lugar do campeonato.



O Lens (4.º com 18 pontos) e o Nantes (15.º com sete) empataram a zero.