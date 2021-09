Messi falha deslocação do PSG ao Metz devido a lesão

Segundo o boletim clínico do PSG, Messi sofreu uma pancada no joelho esquerdo, com a ressonância magnética realizada hoje a revelar “sinais de contusão óssea”, com o jogador a ser reavaliado em 48 horas.



Messi vai assim falhar a deslocação do PSG ao terreno do Metz, agendada para quarta-feira, depois de ter sido substituído por Hakimi aos 72 minutos na partida frente ao Lyon, que os parisienses venceram por 2-1, com um golo de Icardi já em período de descontos.



Entregues do departamento médico do PSG, que conta com os portugueses Danilo Pereira e Nuno Medes, estão também Marco Verratti, Sergio Ramos e Ismaël Gharbi.



O PSG segue na frente do campeonato francês com 18 pontos, fruto de seis vitórias em seis jogos disputados, seguido pelo Marselha com 13, mas menos um jogo. O Metz está em último, com apenas três pontos.