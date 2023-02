Messi favorito ao 7.º título de melhor jogador do ano da FIFA

Melhor jogador da prova realizada no Qatar, o argentino, de 35 anos, deverá repetir as vitórias de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2018/19.Entre 2010 a 2015, o prémio foi uma eleição conjunta de FIFA e da revista francesa France Football, que atribui a Bola de Ouro, troféu que o capitão da "albi-celeste" já arrebatou por sete vezes (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021).Além do título de campeão mundial, Messi conquistou pela Argentina a Finalíssima, num embate entre a vencedora da Copa América e do Europeu (Itália), e, ao serviço do Paris Saint-Germain, ganhou o campeonato e a Supertaça de França, com um total, em 2022, de 35 golos e 31 assistências, em 51 jogos.Os outros dois finalistas são dois avançados franceses, Karim Benzema, jogador do Real Madrid, e Kylian Mbappé, companheiro de equipa de Messi no Paris Saint-Germain.Benzema venceu a Liga dos Campeões, o Mundial de clubes, a Supertaça Europeia e a liga espanhola, pelo Real Madrid, mas falhou o Mundial, por lesão, enquanto Mbappé foi o melhor marcador do Mundial2022, incluindo um "hat-trick" na final, que perdeu, e sagrou-se campeão francês.Quanto aos outros prémios no setor masculino, o treinador Lionel Scaloni e o guarda-redes Emiliano Martínez, campeões mundiais pela Argentina, deverão superiorizar-se ao catalão Pep Guardiola (Manchester City) e ao italiano Carlo Ancelotti (Real Madrid), e ao belga Thibaut Courtois (Real Madrid) e ao marroquino Yassine Bounou (Sevilha), respetivamente.No feminino, Beth Mead, Alex Morgan e Alexia Putellas concorrem para jogadora do ano, Sonia Bompastor, Pia Sundhage e Sarina Wiegman para treinadora e Ann-Katrin Berger, Mary Earps e Christian Endeler disputam o título de melhor guarda-redes.Entre outros, a FIFA premiará os melhores adeptos, com os argentinos na "pole" para vencerem, e entregará os prémios Puskas, que premeia o melhor golo, sendo candidatos Richarlison, Marcin Oleksy e Dimitri Payet, e Fair-Play.Também será divulgado o "onze" do ano da FIFPro, ao qual concorrem os lusos Cristiano Ronaldo e João Cancelo.