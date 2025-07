Messi faz "bis" na vitória do Inter Miami

Messi, que antes do Mundial de clubes marcara dois golos nas receções a CF Montreal (4-2) e Columbus Crew (5-1) e, já depois, fizera o mesmo no reduto dos canadianos (4-1), marcou dois golos pelo quarto jogo consecutivo e faturou pelo quinto.O quarto "bis" seguido de Messi na prova valeu também o quarto triunfo consecutivo ao Inter Miami, já que a formação da casa, que criou mais oportunidades e esbarrou várias vezes na inspiração do veterano guarda-redes argentino Ustari, só conseguiu um golo, aos 79 minutos, pelo espanhol Carles Gil.O New England Revolution segue no 11.º posto, com 24 pontos, em 20 jogos.