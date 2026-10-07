Messi: "Foi um enorme orgulho defender esta camisola nos últimos 20 anos"

#AD10S 🐐



⚽️ #Argentina 🇦🇷 🆚 Benín 🇧🇯



🥹 Momentos que no vamos a olvidar



📍 Estadio Monumental https://t.co/JgyKVqxYka — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 6, 2026





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𝙔 𝙜𝙪𝙖𝙧𝙙𝙤 𝙚𝙣 𝙢𝙞𝙨 𝙤𝙟𝙤𝙨 𝙩𝙪 𝙪́𝙡𝙩𝙞𝙢𝙖 𝙢𝙞𝙧𝙖𝙙𝙖

𝙈𝙚 𝙫𝙤𝙮 𝙚𝙨𝙥𝙚𝙧𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙡𝙖 𝙥𝙧𝙤́𝙭𝙞𝙢𝙖 𝙟𝙪𝙜𝙖𝙙𝙖 https://t.co/zKNVwKT3XJ — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026





Num diálogo constante com o público que o ovacionava, disse ainda: "Vou sentir imensas saudades de jogar aqui. Tive a sorte de jogar por todo o país e recebi sempre o carinho de todos. Estou muito grato por tudo o que me coube viver. O estádio estava sempre cheio, vocês estavam em todo o lado. Sabemos o esforço que fazem. Somos sempre a equipa da casa em qualquer lugar e sentimo-lo".



"Vou sentir a vossa falta e agora vou estar daquele lado, a apoiar estes rapazes e aqueles que vierem. Sempre unidos. Ficou demonstrado que, quando nos juntamos e estamos unidos, somos mais fortes do que qualquer outro e superamos qualquer coisa", disse Messi, que pediu apoio para o futuro da seleção.



"Há pessoas que querem ver a seleção em maus lençóis e não devemos dar-lhes esse prazer", sublinhou ainda.



"Tenho orgulho de ser argentino e de ter realizado o sonho com todos vocês. Adoro-vos", concluiu o astro de 39 anos, envolvido pelos cânticos da multidão. Num diálogo constante com o público que o ovacionava, disse ainda: "Vou sentir imensas saudades de jogar aqui. Tive a sorte de jogar por todo o país e recebi sempre o carinho de todos. Estou muito grato por tudo o que me coube viver. O estádio estava sempre cheio, vocês estavam em todo o lado. Sabemos o esforço que fazem. Somos sempre a equipa da casa em qualquer lugar e sentimo-lo"."Vou sentir a vossa falta e agora vou estar daquele lado, a apoiar estes rapazes e aqueles que vierem. Sempre unidos. Ficou demonstrado que, quando nos juntamos e estamos unidos, somos mais fortes do que qualquer outro e superamos qualquer coisa", disse Messi, que pediu apoio para o futuro da seleção."Há pessoas que querem ver a seleção em maus lençóis e não devemos dar-lhes esse prazer", sublinhou ainda."Tenho orgulho de ser argentino e de ter realizado o sonho com todos vocês. Adoro-vos", concluiu o astro de 39 anos, envolvido pelos cânticos da multidão.

Lionel Messi sublinhou o "enorme orgulho" de defender a albiceleste, após ter marcado um golo na vitória por 3-0 frente a Benim, no último jogo pela seleção da Argentina, disputado em Buenos Aires."Foi um enorme orgulho defender esta camisola ao longo destes mais de 20 anos. Mesmo nos piores momentos, nunca deixei de lutar e de dar o meu máximo", disse na terça-feira o maior marcador de sempre da albiceleste perante 85 mil espetadores emocionados presentes no Estádio Monumental, na capital argentina."Deixar de vir aqui vai ser uma grande dor. Juro-vos que gostaria de continuar a vir para o resto da vida, porque jogar pela seleção argentina é a coisa mais bonita que nos pode acontecer", acrescentou, numa mensagem proferida no centro do campo, rodeado pelos colegas da seleção azul e branca e pela família.Messi fez uma referência comovente ao pai, Jorge Messi, falecido pouco depois do fim do Mundial de 2026, no qual a Argentina foi finalista."Sinto que chegou a hora. No último Mundial, tudo o que me coube viver foi demasiado. Tivemos o sonho meu e de todo o país de voltarmos a ser campeões do mundo, estivemos muito perto", disse Messi, para ser ovacionado pelos adeptos, com gritos de "força, campeão".O ídolo contou ainda que o jogo contra a Inglaterra nas meias-finais do Mundial de 2026 foi um "grande desgaste, tanto a nível físico como emocional". "Chegámos ao limite, lutámos até ao fim", disse."Não tenham dúvidas de que os colegas que tive ao meu lado deram sempre tudo por esta camisola", afirmou a estrela argentina, agradecendo-lhes por "terem realizado o [seu] sonho de infância" de conquistar títulos com a seleção nacional."Tinha guerreiros ao meu lado que eu sabia que davam tudo", descreveu.