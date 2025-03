Messi marca na vitória do Inter Miami

A formação da casa adiantou-se no marcador aos 11 minutos, pelo marfinense Emannuel Latte Lath, mas, aos 20, Messi fez uma recuperação alta, "deitou" o último defesa e picou a bola sobre Brad Guzan, restabelecendo a igualdade.



O empate "arrastou-se" quase até ao final no Mercedes Benz Stadium, mas, aos 89 minutos, o Inter Miami chegou ao triunfo, com um tento do suplente haitiano Fafa Picault, de cabeça, após um canto marcado na esquerda pelo espanhol Jordi Alba.



Com este resultado, e após quatro jornadas, o conjunto de Miami, que na época transata venceu a fase regular, ascendeu à liderança da Conferência Este, com três triunfos e um empate.



Por seu lado, Lionel Messi apontou o seu primeiro tento na presente edição da MLS, ao segundo jogo, depois de duas assistências na estreia (2-2 face ao New York City).



Em 2025, o argentino conta agora quatro golos e duas assistências, em cinco jogos, sendo que, pelo Inter Miami, cumpriu 44 jogos, nos quais somou 38 tentos, sendo já o melhor marcador da história do clube, e 20 assistências.



O conjunto de Miami vai participar em 2025 no Mundial de Clubes, tendo sido sorteado no Grupo A, no qual vai defrontar o FC Porto (19 de junho, em Atlanta) e ainda os brasileiros do Palmeiras, de Abel Ferreira, e os egípcios do Al Ahly.