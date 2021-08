Messi mostra-se ao mundo como jogador do PSG

O presidente do clube Nasser Al-Klelaifi e Lionel Messi, sentados lado a lado, iniciaram a conferência de imprensa de apresentação do jogador.





Nasser Al-Khelaifi foi o primeiro a falar e realçou tratar-se de um dia histórico e memorável para o clube. "Messi é o único jogador que ganhou 6 vezes a Bola de Oro, o melhor jogador do planeta, e estamos muito felizes por nós e pelos adeptos que podem desfrutar dele a partir de agora", afirmou o presidente do PSG.





De seguida o futebolista argentino revelou estar “muito feliz. A minha saída do Barcelona foi muito difícil depois de tantos anos, mas chegar aqui dá-me uma felicidade enorme. Estou a gostar muito e a minha família também. Estou com muita vontade de começar a jogar e estar com os meus companheiros. Desde o dia em que o Barcelona comunicou a saída, foi tudo muito rápido... Estou feliz e com muitas 'ganas' de começar a ganhar neste clube ambicioso. Tenho de etsra preparado para tentar ganhar títulos. Foi uma loucura a minha chegada, foi surpreendente. Estou seguro que vamos desfrutar muito", começou por dizer o argentino.





Sobre o que viveu nos últimos dias confessou: "A última semana foi emocionante... Dura por tudo o que passei, mas feliz por esta nova etapa. Fui assimilando o que se passava..."



A propósito do futuro imediato frisou: "Venho de um mês de estar parado. Ontem falei com o corpo técnico e vou seguramente ter de fazer uma pré-temporada sozinho. Oxalá seja o mais rápido possível porque tenho muita vontade, mas não posso dizer quando me irei estrear".





Ao abordar o sentimento de poder encontrar uma equipa nova para si no balneário realçou: "É uma uma loucura poder partilhar o meu dia a dia com este plantel. Há contratações espetaculares alé do que já havia. Vou treinar com os melhores e isso é lindo".





O maior desafio será ganhar a Liga dos Campeões e sobre isso o jogador admitiu: "O PSG esteve perto da Champions mas é difícil. Há um grupo de unido, mas falta alguma sorte. Nem sempre ganha o melhor, às vezes os melhores não ficam com a Champions. É uma competição especial e é isso que a torna tão linda e especial, tão importante. Que todo o mundo a queira. Venho para a ajudar, com muita vontade do que nunca. O meu sonho é levantar outra Champions e aqui é o lugar ideal para ter mais uma oportunidade e consegui-lo".





Messi, que conquistou quatro Ligas dos Campeões ao serviço dos catalães, lembrou que o clube parisiense, que na época 2019/20 perdeu para o Bayern de Munique a final da "Champions" disputada em Lisboa, “tem estado perto, mas nunca conseguiu vencer a prova”.







Sobre a importância de ter Neymar como companheiro de equipa sublinhou: "Tenho amigos dentro do balneário. Tanto o PSG como eu procurávamos o mesmo, ainda que separados. Agora estamos juntos e podemos consegui-lo. Além de Ney, Di María, Paredes... Isso fez muito para que escolhesse este lugar".





O futebolista lembrou os menos atentos que conhece o futebol francês e acrescentou: "Seguia o campeonato porque tenho amigos no PSG. Seguia os jogos, a liga... O PSG torna a liga mais competitiva [as contratações] e as equipas reforçam-se para ganhar ao PSG, a Liga".







A terminar e sobre a hipótese de encontrar o FC Barcelona em campo confidenciou: "Pode acontecer... toda a gente sabe o carinho e o amor que tenho ao clube, onde estive desde pequeno. Vai ser sempre a minha casa e vamos ver se nos cruzamos na Europa. Seria único regressar a Camp Nou com outra camisola mas o futebol é assim e pode acontecer".







O argentino assinou um contrato até 2023 com mais uma época de opção. O futebolista veste a camisola n.º 30.







Um mar de gente concentrou-se nas imediações do estádio para ver o craque argentino.





Os responsáveis do clube esperam uma corrida à camisola 30 do PSG. O clube espera bater o recorde de vendas no dia de hoje nas lojas oficiais.