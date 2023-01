Messi regressa aos treinos do Paris Saint Germain

O veterano jogador, de 35 anos, teve direito a uma guarda de honra dos colegas de equipa e outros funcionários do clube parisiense no momento da entrada no relvado do centro de treino, tendo ainda recebido um troféu, sob o aplauso dos restantes jogadores.O avançado esteve de férias na cidade natal, Rosário, após a final do Mundial2022, na qual a Argentina venceu a França no desempate por grandes penalidades (4-2, após 3-3 no fim do prolongamento), tendo chegado na terça-feira ao aeroporto de Bourget, a norte de Paris.Messi, autor de dois golos na final, é o último jogador presente no Campeonato do Mundo a regressar ao trabalho. O avançado francês Kylian Mbappé voltou aos treinos em 21 de dezembro, três dias após o jogo decisivo do Mundial2022, no qual marcou um "hat-trick".O PSG, no qual alinham os internacionais portugueses Danilo, Nuno Mendes, Renato Sanches e Vitinha, desloca-se na sexta-feira ao estádio do Châteauroux, equipa do terceiro escalão, para disputar um jogo dos 32 avos de final da Taça de França.