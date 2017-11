Messi renova contrato com o Barcelona

RTP 25 Nov, 2017, 11:38 / atualizado em 25 Nov, 2017, 12:10 | Futebol Internacional

A renovação de contrato de Lionel Messi foi oficializada este sábado. O craque argentino de 30 anos fica ligado ao clube catalão até 30 de junho de 2021 com uma cláusula de rescisão de 700 milhões de euros, muito mais do que os 300 milhões que tinham sido falados inicialmente.



A informação foi confirmada esta manhã por um comunicado emitido pelo Barcelona, mas desde o verão que Jorge Messi, pai e empresário do jogador, tinha dado aval ao novo vínculo.



No entanto, os adeptos do clube exigiam à direção uma oficialização rápida do novo contrato com Messi, vencedor de cinco Ballor d'Or, sobretudo depois de o Paris Saint-Germain ter pago 222 milhões de euros no início de agosto pela cláusula de rescisão de Neymar Jr., que também alinhava pelo Barcelona.



A confirmação do contrato de Messi surge um dia depois de o jogador do Barcelona ter recebido a quarta Bota de Ouro da carreira, que distingue todos os anos o melhor marcador das ligas europeias. Na temporada 2016/2017, Leo Messi apontou 37 golos na liga espanhola.



"No ano em que este contrato expira, o jogador terá completado 17 anos na equipa principal do Barcelona", destaca o comunicado do clube. Lionel Messi começou nas camadas mais jovens do Barça logo em 2000, com 13 anos. Aos 17 anos, estreou-se na equipa principal.



O anterior contrato assinado com o Barcelona terminava em junho de 2018.