Mesut Özil termina carreira aos 34 anos

Özil, que se vai “”, trabalhou três épocas no Real Madrid sob o comando do treinador português José Mourinho (2010/11, 2011/12 e 2012/13), e uma com Vítor Pereira, no Fenerbahçe (2021/22), tendo saído quando a equipa turca já era orientada por Jorge Jesus.”, escreveu o médio, natural de Gelsenkirchen, que também tem nacionalidade turca.Özil conquistou o título mais importante da carreira no Mundial2014, realizado no Brasil e no qual a Alemanha venceu a Argentina na final, por 1-0, após prolongamento, num encontro em que o médio foi substituído no último minuto do tempo extra.Após o Campeonato do Mundo de 2018, no qual a Alemanha não passou da fase de grupos, Özil afastou-se da seleção germânica, entre acusações de racismo, despedindo-se com 92 internacionalizações e 23 golos marcados pela "Mannschaft".Özil iniciou a carreira no Schalke 04, representando depois, sucessivamente, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe e Basaksehir, tendo como troféu mais importante conquistado nestes clubes a liga espanhola, em 2012, com José Mourinho como treinador.