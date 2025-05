Metz volta à Liga francesa um ano depois

Depois do empate a um golo na primeira mão, o "carrasco" do Dunkerque, treinado pelo português Luís Castro, nas meias-finais, impôs-se no reduto do anfitrião, que chegou a estar em vantagem, graças ao golo apontado pelo maliano Ange Tia, aos 57 minutos.



Contudo, e numa altura em que o português Aurélio Buta já tinha sido substituído no Reims, aos 78, Matthieu Udol repôs a igualdade no minuto seguinte, forçando o prolongamento, no qual o senegalês Alfa Toure (110) e Gauthier Hein (114) fabricaram os tentos decisivos.



Se o Metz regressa à Ligue 1 um ano após ter sido despromovido, acompanhando o Lorient e Paris FC, o Reims, que estava na elite do futebol gaulês há sete épocas seguidas, segue com o Saint-Étienne e Montpellier para o segundo escalão.