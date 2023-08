Mexicano Edson Álvarez assina com o West Ham por cinco épocas

O médio, de 25 anos, assinou contrato até junho de 2028 com os últimos vencedores da Liga Conferência Europa, que viram sair o ex-capitão Declan Rice, de 24 anos, para o vice-campeão inglês Arsenal.



“É a concretização de um sonho para mim e para a minha família ingressar num clube como o West Ham. A Premier League é uma liga única, a melhor do mundo, e acho que o meu estilo vai se adequar a isso”, afirmou Edson Álvarez.



De acordo com a comunicação social britânica a contratação do médio mexicano terá rondado os 40 milhões de euros.



Edson Álvarez, internacional pelo México em 69 jogos, incluindo nos mundiais de 2018 e 2022, começou a sua carreira no Club América e chega ao West Ham com dois títulos da Liga neerlandesa durante as suas quatro temporadas no Ajax.



O West Ham, que disputará a Liga Europa nesta temporada, inicia a participação na Premier League em Bournemouth, no sábado.