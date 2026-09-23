Mexicano Javier Aguirre é o novo treinador do Valência

Javier Aguirre, de 68 anos, chega ao Valência depois de ter comandado a seleção do seu país no Mundial de 2026, no qual o México alcançou os oitavos de final. Esta foi a sua terceira participação como selecionador do México no torneio, depois das edições de 2002 (Coreia e Japão) e 2010 (África do Sul).



Ao longo de uma extensa carreira, o novo treinador do Valência já orientou na Liga espanhola clubes como o Osasuna, Atlético de Madrid, Saragoça, Espanyol, Leganés e Maiorca, além das seleções do Japão, Emirados Árabes Unidos, Egito e México.



Entre as suas principais conquistas em Espanha, destaca-se o apuramento do Osasuna para a Liga dos Campeões e, a nível de seleções, levou os mexicanos à conquista da Taça de Ouro da CONCACAF (2009 e 2025) e Liga das Nações da CONCACAF (2024/25).



No seu país, Javier Aguirre venceu o campeonato mexicano com o Pachuca (1999) e a Liga dos Campeões da CONCACAF com o Monterrey (2021).



Disputadas sete jornadas, o Valência, seis vezes campeão espanhol, segue em zona de despromoção, na 19.ª e penúltima posição do campeonato, com quatro pontos, referentes a uma vitória e um empate.



Carlos Corberán, que liderava a equipa 'che' desde o início de 2025, foi afastado do cargo após a quinta jornada, face aos maus resultados, tendo sido rendido interinamente pelo técnico da equipa B, Óscar Sánchez.



