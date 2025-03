Mexicanos do Club León excluídos pela FIFA do Mundial de clubes

O emblema no qual atua o ex-portista James Rodríguez e o antigo jogador de Famalicão e Vitória de Setúbal Jhonder Cádiz pertence ao mesmo grupo de investidores dos também mexicanos Pachuca, algo que vai contra as regras do torneio, com o clube substituo a ser indicado posteriormente.



"De acordo com o Artigo 10, parágrafo 4 do Regulamento do Campeonato do Mundo de Clubes da FIFA 2025, a FIFA decidiu não admitir o Club León na competição e anunciar o clube que o irá substituir oportunamente", pode ler-se na nota divulgada.



O Club León estava inserido no Grupo D, com os ingleses do Chelsea, os brasileiros do Flamengo e os tunisinos do Esperánce de Tunis.



O FC Porto está integrado no Grupo A, com Palmeiras, de Abel Ferreira, Inter Miami, de Lionel Messi, e Al Ahly, enquanto o Benfica vai defrontar Boca Juniors, Auckland City e Bayern Munique.