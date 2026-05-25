México aceita receber comitiva do Irão no Mundial





(Com Lusa)

O anunciou foi feito pela Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, em conferência de imprensa.“Os Estados Unidos não querem que a seleção iraniana fique baseada no seu território. Perguntaram-nos: Podem ficar sediados no México?. Respondemos que sim, sem problema”, explicou Claudia Sheinbaum.O Irão disputará os três jogos da fase de grupos nos Estados Unidos, país com o qual não mantém relações diplomáticas desde 1980, na sequência da crise dos reféns na embaixada norte-americana em Teerão.Nos últimos anos, os Estados Unidos têm negado vistos a diversos desportistas iranianos em provas internacionais no seu território, pelo que essa situação ficará “em grande parte resolvida”.As autoridades iranianas anunciaram no sábado que obtiveram aprovação da FIFA para estabelecer o ‘quartel-general’ no México, ultrapassando assim dificuldades relacionadas com vistos.“Graças às reuniões que tivemos com os responsáveis da FIFA (...), o nosso pedido foi aceite (...). Ficaremos baseados em Tijuana, perto do Oceano Pacífico”, revelou o presidente da federação iraniana, Mehdi Taj.Os dirigentes iranianos já iniciaram também diligências para obter vistos na Turquia, onde a seleção nacional realiza atualmente o seu estágio de preparação.O Irão estreia-se no Grupo G do Mundial2026 frente à Nova Zelândia, em 15 de junho, em Los Angeles, onde jogará também com a Bélgica, no dia 21, acabando a fase de grupos em Seattle, em 26, perante o Egito.