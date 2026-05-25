Futebol Internacional
Mundial 2026
México aceita receber comitiva do Irão no Mundial
O México aceitou “sem problema” receber a seleção iraniana durante o Mundial2026, após Teerão ter solicitado a transferência do seu centro de treinos para Tijuana, em vez de Tucson, nos Estados Unidos.
O anunciou foi feito pela Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, em conferência de imprensa.
“Os Estados Unidos não querem que a seleção iraniana fique baseada no seu território. Perguntaram-nos: Podem ficar sediados no México?. Respondemos que sim, sem problema”, explicou Claudia Sheinbaum.
O Irão disputará os três jogos da fase de grupos nos Estados Unidos, país com o qual não mantém relações diplomáticas desde 1980, na sequência da crise dos reféns na embaixada norte-americana em Teerão.
Nos últimos anos, os Estados Unidos têm negado vistos a diversos desportistas iranianos em provas internacionais no seu território, pelo que essa situação ficará “em grande parte resolvida”.
As autoridades iranianas anunciaram no sábado que obtiveram aprovação da FIFA para estabelecer o ‘quartel-general’ no México, ultrapassando assim dificuldades relacionadas com vistos.
“Graças às reuniões que tivemos com os responsáveis da FIFA (...), o nosso pedido foi aceite (...). Ficaremos baseados em Tijuana, perto do Oceano Pacífico”, revelou o presidente da federação iraniana, Mehdi Taj.
Os dirigentes iranianos já iniciaram também diligências para obter vistos na Turquia, onde a seleção nacional realiza atualmente o seu estágio de preparação.
O Irão estreia-se no Grupo G do Mundial2026 frente à Nova Zelândia, em 15 de junho, em Los Angeles, onde jogará também com a Bélgica, no dia 21, acabando a fase de grupos em Seattle, em 26, perante o Egito.
“Os Estados Unidos não querem que a seleção iraniana fique baseada no seu território. Perguntaram-nos: Podem ficar sediados no México?. Respondemos que sim, sem problema”, explicou Claudia Sheinbaum.
O Irão disputará os três jogos da fase de grupos nos Estados Unidos, país com o qual não mantém relações diplomáticas desde 1980, na sequência da crise dos reféns na embaixada norte-americana em Teerão.
Nos últimos anos, os Estados Unidos têm negado vistos a diversos desportistas iranianos em provas internacionais no seu território, pelo que essa situação ficará “em grande parte resolvida”.
As autoridades iranianas anunciaram no sábado que obtiveram aprovação da FIFA para estabelecer o ‘quartel-general’ no México, ultrapassando assim dificuldades relacionadas com vistos.
“Graças às reuniões que tivemos com os responsáveis da FIFA (...), o nosso pedido foi aceite (...). Ficaremos baseados em Tijuana, perto do Oceano Pacífico”, revelou o presidente da federação iraniana, Mehdi Taj.
Os dirigentes iranianos já iniciaram também diligências para obter vistos na Turquia, onde a seleção nacional realiza atualmente o seu estágio de preparação.
O Irão estreia-se no Grupo G do Mundial2026 frente à Nova Zelândia, em 15 de junho, em Los Angeles, onde jogará também com a Bélgica, no dia 21, acabando a fase de grupos em Seattle, em 26, perante o Egito.
(Com Lusa)