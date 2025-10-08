México goleia anfitrião Chile e apura-se para os `quartos` do Mundial de sub-20

A seleção mexicana chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças ao golo marcado por Tahiel Jiménez, aos 26 minutos, e construiu o triunfo volumoso na segunda parte, por intermédio de Iker Fimbres, aos 67, e Hugo Camberos, que entrou em campo aos 76 e ‘bisou’, aos 80 e 86.



O Chile reduziu o peso da derrota aos 88 minutos, com um golo de Juan Rossel, insuficiente para evitar o apuramento do México para os quartos de final, nos quais vai defrontar o vencedor do encontro de hoje entre a Argentina, recordista de títulos, com seis, e a Nigéria.



A seleção portuguesa, que falhou a qualificação para a atual edição do Mundial de sub-20, sagrou-se campeã duas vezes, em 1989, na Arábia Saudita, e em 1991, em Portugal, tendo sido segunda classificada em 2011, na Colômbia, e terceira em 1995, no Qatar.