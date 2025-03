México-Panamá na final da Liga da CONCACAF

No SoFi Satadium, em Inglewood, nos Estados Unidos, os mexicanos superiorizaram-se aos canadianos graças a um "bis" do benfiquista Raúl Jiménez, atual jogador do Fulham, que marcou logo no primeiro minuto e aos 75.



O médio portista Stephen Eustáquio foi titular nos canadianos, sendo substituído aos 80 minutos.



Na outra meia-final, no mesmo local, os Estados Unidos, tricampeões em título, dominaram o encontro por completo, mas, nos descontos, aos 90+4 minutos, foram os panamianos a marcar, por intermédio do suplente Cecilio Westerman.



Os norte-americanos tinham conquistado as primeiras três edições da prova, ao vencerem nas respetivas finais México (2021), Canadá (2023) e novamente o México (2024).



A final da quarta edição realiza-se no domingo, em Inglewood, entre Panamá e México, e é antecedida do jogo de apuramento do terceiro lugar, entre Estados Unidos e Canadá.