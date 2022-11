Michael Beale assume comando do Rangers

Beale, de 42 anos, foi adjunto de Steven Gerrard entre 2018 e 2021, regressando agora a Glasgow como treinador principal e com contrato até 2026.", assinalou o treinador através do sítio oficial na internet do Rangers.O novo técnico sucede assim ao ex-futebolista neerlandês, que chegou ao Rangers em novembro de 2021, então para ocupar o lugar deixado vago por Steven Gerrard, que pouco antes tinha assinado pelo Aston Villa, e do qual também saiu recentemente, em outubro.”, justificou o Rangers sobre a saída de van Bronckhorst.Esta época, a equipa ocupa o segundo lugar na Liga, já a nove pontos do líder Celtic, e na Liga dos Campeões despediu-se com o pior registo de sempre na fase de grupos da competição, com zero pontos somados e uma diferença de 20 negativos entre golos marcados e sofridos.