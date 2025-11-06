Midtjylland só sabe vencer, FC Porto volta a desiludir

Mesmo a atuar com mais uma unidade grande parte da segunda parte, o FC Porto não foi além da igualdade com o Utrecht (1-1) e somou o segundo jogo seguido sem vencer, depois do desaire no campo do Nottingham Forest (2-0), hipotecando seriamente o acesso ao apuramento direto para os oitavos de final.



Já o Midtjylland recebeu e bateu o Celtic, por 3-1, e continua só com vitórias, ficando agora à espera dos resultados de Lyon, de Paulo Fonseca, e Sporting de Braga, os outros emblemas que têm um registo pleno de triunfos.



Perante o sexto classificado da liga dos Países Baixos, e equipa que tinha zero pontos no arranque desta ronda, o FC Porto chegou a estar a perder, com o avançado espanhol Miguel Rodríguez a marcar para os neerlandeses, aos 48 minutos, mas o também espanhol Borja Sainz igualou para os ‘dragões’, aos 66, altura em que o guarda-redes grego Vasilis Barkas foi expulso.



Isto significa que a equipa de Farioli leva sete pontos em quatro rondas, números que dificultam para já o acesso aos oito primeiros lugares, que dão acesso aos ‘oitavos’, mas que mantêm os portistas bem dentro da luta pelo play-off.



Na Dinamarca, Franculino, avançado guineense formado no Benfica, fez o terceiro golo do Midtjylland, depois de Gogorza ter estado em destaque com um tento e assistência, perante um Celtic que leva apenas quatro pontos e que contou com Paulo Bernardo nos minutos finais da segunda parte.



Já o Friburgo subiu provisoriamente a segundo posicionado, com 10 pontos, depois de vencer em Nice também por 3-1, com Tiago Gouveia a titular nos franceses.



O Celta Vigo foi à Croácia impor a primeira derrota do Dínamo Zagreb (3-0), com um ‘bis’ de Pablo Duran, que deixa o emblema galego com nove pontos e candidato ao apuramento direto.



Com portugueses em campo, o Estrela Vermelha recebeu e bateu o Lille, por 1-0, alcançado a sua primeira vitória na fase de liga, com Thomas Handel a defender as cores do sérvios e com Tiago Santos e Felix Correia a titulares nos gauleses.



Destaque ainda para o Nottingham Forest, a viver uma temporada bem complicada, que não passou do nulo no campo do Sturm Graz, seguindo apenas com quatro pontos.