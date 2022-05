No desempate, o conjunto de Herning falhou apenas um pontapé, enquanto o Odense desperdiçou dois, com o brasileiro Evander a apontar o golo decisivo, depois de Kasper Larsen falhar.O Midtjylland somou apenas a segunda vitória na Taça da Dinamarca, repetindo 2009, num ranking liderado pelo Aarhus, com nove troféus, o último em 1996.