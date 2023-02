Miguel Almirón renova com o Newcastle até 2026

Almirón, que completou 29 anos este mês, tinha vínculo válido com os "magpies" até 2024, depois de ter sido contratado aos norte-americanos do Atlanta United em 2019, por 24 milhões de euros.Com passagens por Cerro Porteño e Lanús, o extremo soma 152 encontros e 24 golos com a camisola do Newcastle, sendo um dos principais destaques na surpreendente campanha da equipa na presente edição da Premier League, em que já leva 10 tentos marcados.A formação comandada por Eddie Howe, que no domingo disputa a final da Taça da Liga inglesa com o Manchester United, ocupa atualmente o quinto posto do campeonato, com 41 pontos, apenas menos um do que o Tottenham, que está na quarta posição, a última de acesso à Liga dos Campeões da próxima época.