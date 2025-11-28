Miguel Cardoso e Alexandre Santos empatam na ‘Champions’ africana

Em Douera, na Argélia, os sul-africanos Mamelodi Sundowns, finalistas vencidos na última temporada, que contaram com Miguel Reisinho e Nuno Santos entre os titulares, não foram além do ‘nulo’ no desafio da segunda jornada.



Ainda assim, mantêm a liderança provisória no Grupo C, com quatro pontos, seguidos do Al Hilal Omdurman, do Sudão, segundo, com três, mas menos um jogo. O MC Alger, da Argélia, fecha o pódio, com apenas um.



Já o compatriota Alexandre Santos obteve também uma igualdade caseira com golos, ao ‘leme’ dos marroquinos do FAR Rabat, mas no Grupo B, depois te ter estado em vantagem, por culpa do golo de Bouriga (minuto 37), com Trezeguet (68) a responder para os egípcios, campeões em 12 ocasiões.



Mais cedo, na mesma ‘poule’, os Young Africans, da Tanzânia, orientados por Pedro Gonçalves, não foram além do ‘nulo’ diante do JS Babylie (0-0), da Argélia.



Desta forma, o Al Ahly comanda com quatro pontos, os mesmos dos Young Africans (segundos), seguidos do FAR Rabat, terceiro, e JS Kabylie, quarto, os dois com apenas um.

