Miguel Cardoso perde "Champions" africana

O Pyramids, que ergueu a sua primeira Liga dos Campeões de África, tirando a hipótese ao Mamelodis Sandowns repetir o feito de 2016, venceu com golos do congolês Fiston Mayele (1-0), aos 23 minutos, e de Ahmed Sami (2-0), aos 56.O campeão sul-africano Mamelodis Sundowns ainda reduziu para 2-1 por Igraam Rayners, aos 75 minutos, relançando a partida, mas a reação foi insuficiente para concretizar mais golos e evitar a festa egípcia no Estádio 30 de Junho, no Cairo.Com o título do Pyramids, o Egito passa a ser o único pais na história do futebol africano a ter quatro clubes diferentes coroados campeões continentais, juntando-se a Al Ahly – que soma, quatro dos quais nas últimas seis épocas -, Zamalek e Ismaily.