Miguel Cardoso sagra-se campeão na África do Sul

Este é o segundo título da carreira de Miguel Cardoso, de 52 anos, depois de ter conduzido o Espérance de Tunis à conquista do campeonato tunisino na época 2023/24.O emblema sul-africano vai ainda disputar a final da Liga dos Campeões africanos diante dos egípcios do Pyramids, com a primeira mão agendada para 24 de maio e a segunda uma semana depois.Integrado no Grupo F, com Ulsan Hyundai, Borussia Dortmund e Fluminense, o Mamelodi Sundowns vai também disputar o Mundial de Clubes, que vai decorrer entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.