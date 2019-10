Miguel Palha sente Luxemburgo muito motivado

O guardião, de 24 anos, nos contactos que mantém dia-a-dia com os agentes do futebol luxemburguês tem sentido um alto grau de ansiedade e motivação nesses elementos por terem a oportunidade de defrontar a seleção campeã da Europa e Cristiano Ronaldo, o melhor jogador do Mundo.



Miguel Palha, que joga na equipa do Titus Pétange, alerta para o facto do futebol luxemburguês ter evoluído muito nos últimos anos e daquela seleção já não se limitar a encara cada jogo como mais um sem qualquer sentido competitivo.



O futebolista (ao centro na foto) que, em Portugal atuou entre outras nas equipas do Vilaverdense, AD Oliveirense e V. Guimarães, tem observado a forma consistente e continua como o futebol tem evoluído no Luxemburgo e vê a seleção capaz de surpreender qualquer adversário quando menos se espera.



O jogador nasceu em Cabo Verde e revelou que a sua experiência naquele país está a correr bem e não tem planos para regressar, em breve, ao futebol português.



Os campeões europeus recebem o Luxemburgo na sexta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo do grupo B da fase de qualificação do Euro2020.