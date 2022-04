Miguel Veloso renova por mais um ano com o Verona

"O Hellas Verona tem o prazer de anunciar a renovação do contrato do seu capitão Miguel Veloso", pode ler-se no sítio do Verona, que recorda que o médio português, de 35 anos, completará a sua quarta época consecutiva no clube.



Miguel Veloso totalizou 73 jogos na Serie A entre as épocas 2019/20 e 2021/22, esta última ainda em curso, com o registo de cinco golos e 10 assistências, às quais se juntam mais quatro jogos na Taça de Itália e duas assistências para golo.