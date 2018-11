Miguel Veloso vê Portugal capaz de ganhar em Itália

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Nov, 2018, 12:27 / atualizado em 16 Nov, 2018, 12:27 | Futebol Internacional

No sábado, Portugal e Itália vão defrontar-se pela 27.ª vez, com a seleção lusa a ter um saldo bem negativo de seis vitórias, dois empates e 18 derrotas.



O encontro de sábado, a contar para o Grupo A-3 da Liga das Nações, está agendado para as 19h45 de Lisboa e terá arbitragem do holandês Danny Makkelie.



O jogador conhecido pela sua polivalência e a jogar em Itália há alguns anos disse, em declarações ao jornalista Nuno Matos, que a seleção transalpina é uma formação jovem, de muita qualidade mas que ainda falha no plano coletivo.





Em contrapartida, na opinião do futebolista, a seleção de Portugal tem tudo para passar em primeiro lugar o seu grupo porque está a passar por um bom momento e tem capacidade para vencer em qualquer país.Tudo isto porque como realça Miguel Veloso o selecionador Fernando Santos tem feito um grande trabalho, alicerçado num grupo muito bom e em renovação sustentada.O jogador que conhece o futebol italiano como poucos falou ainda de João Mário e Cristiano Ronaldo para dizer que o primeiro tem qualidade, potencial e está a adaptar-se bem ao futebol transalpino e acolheu com surpresa a mudança de CR7 do Real Madrid para a Juventus e de certo ajudará a “vecchia signora” a conquistar a Liga dos Campeões.