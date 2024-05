Miguel Vítor renova com Hapoel Beer Sheva até 2026

Nas redes sociais, o clube e o defesa anunciaram a renovação do vínculo, com uma imagem em que o jogador apresenta a camisola com o número 2026 e num vídeo em que Miguel Vítor diz estar feliz em continuar por mais duas épocas.O defesa, de 34 anos, que começou no futebol na formação do Torreense e do Benfica, emblema em que chegou à equipa principal e pelo qual chegou a ser campeão, em 2009/10, vestiu também as cores do Desportivo das Aves, Leicester e PAOK.Em Israel, Miguel Vítor assinou pelo Hapoel Beer Sheva em 2016, mantendo-se no clube do qual é capitão há oito épocas, o que o levou a representar a seleção israelita a partir de 2022.