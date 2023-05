Mikel Arteta ainda acredita que Arsenal pode vencer a Liga inglesa

Os ‘gunners’, que ocupam a segunda posição da Premier League, com 81 pontos, contra os 85 dos ‘citizens’, defrontam o Nottingham Forest no City Ground, no sábado, mas, em caso de derrota dos londrinos, o City conquistará automaticamente o campeonato pela terceira vez consecutiva.



“Mostrámos esta temporada e ainda estamos na luta pelo título, com dois jogos pela frente. Ainda podemos ser campeões, contra, provavelmente, a melhor equipa da história da Premier League. Ainda estamos na luta, com dois jogos para disputar”, lembrou o técnico espanhol, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 37.ª jornada.



Arteta, que conta com o luso Fábio vieira na equipa, deixou claro que, enquanto houver hipóteses, o Arsenal vai lutar pelo título e rejeitou falar já da próxima temporada.



“Não vamos desperdiçar [as nossas hipóteses], com certeza. O que acontecerá na próxima temporada vai depender muito do que fizermos, de como evoluirmos e de como começarmos. Essa previsão é muito difícil de fazer hoje”, expressou.