Mikel Arteta prolonga contrato com o Arsenal até 2025

”, disse o técnico espanhol, de 40 anos.Para poder disputar a "Champions" da próxima temporada, o Arsenal necessita, pelo menos, de manter o quarto lugar no campeonato inglês, o último que dá acesso à prova. Os "gunners", que contam no plantel com os laterais portugueses Céric Soares e Nuno Tavares, têm menos três pontos do que o Chelsea, terceiro colocado, e mais dois do que o Tottenham, quinto, a quatro jornadas do fim.”, assinalou.Arteta, que terminou a carreira de futebolista no Arsenal, após cinco épocas no clube londrino, assumiu o comando técnico da equipa na temporada 2019/20, depois de ter deixado o cargo de adjunto do compatriota Pep Guardiola no Manchester City.Nos dois anos anteriores, os "gunners" terminaram a liga inglesa no oitavo lugar, sob a liderança do treinador espanhol, tendo atingido as meias-finais da Liga Europa e conquistado a Taça de Inglaterra e a Supertaça inglesa.