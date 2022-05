Milan campeão ao fim de 11 anos

O AC Milan venceu o Sassuolo por 3-0, na 38.ª e última jornada. A jogar fora, os ‘rossoneri’, que apenas necessitavam de um empate para garantir o título, venceram, de nada valendo o triunfo do Inter Milão na receção à Sampdoria, também por 3-0.



Campeão pela última vez em 2010/11, o AC Milan voltou a conquistar o ‘scudetto’, o 19.º da sua história, igualando a marca do Inter Milão, mas longe da recordista Juventus, que já soma 36.



O técnico Stefano Pioli, que chegou ao AC Milan em outubro de 2019, conseguiu o seu primeiro título como treinador, num campeonato em que se assistiu, essencialmente, a uma luta a três, que envolveu também o Inter e Nápoles.



O AC Milan chegou pela primeira vez à liderança do campeonato na 16.ª jornada, mas perdeu o comando logo na ronda seguinte, ao empatar no terreno da Udinese, com o Inter a ‘saltar’ para a frente.



A equipa de Stefano Pioli apenas regressou à liderança à 25.ª ronda, aproveitando um empate entre Inter e Nápoles, que seguiam perto, a um e dois pontos de distância, respetivamente.



Esta liderança durou duas jornadas e voltou a ser perdida em novo empate com a Udinese, aproveitado pelo Nápoles para subir ao topo da classificação.



Na 28.ª jornada, os ‘rossoneri’ foram vencer a Nápoles, por 1-0, com o um golo de Giroud, assumindo a liderança, que não mais deixou.



Enquanto os napolitanos, orientados por Luciano Spalletti e que contam com o português Mário Rui, perderam ‘gás’, os ‘nerazzurri’, que na época passada colocaram termo a uma série de nove títulos seguidos da ‘vecchia signora’, estiveram sempre por perto.



A formação comandada por Simone Inzaghi, que conquistou a Taça de Itália na quarta-feira, frente à Juventus, até podia ter ‘roubado’ o primeiro lugar, no acerto de calendário da 20.ª jornada, em 27 de abril, quando estava a dois pontos do rival, mas acabou derrotado em Bolonha (2-1).



Os ‘rossoneri’ chegam ao título sendo apenas o quinto melhor ataque do campeonato, com 64 golos, mas são a melhor defesa, com os mesmos 31 golos sofridos de Inter e Nápoles.



Na equipa do AC Milan esteve em destaque o avançado internacional português Rafael Leão, que conquistou o seu primeiro título no futebol sénior na terceira temporada no emblema italiano.



O dianteiro, de 22 anos, é mesmo um dos melhores marcadores da equipa na Liga, com 11 golos, os mesmos de Giroud, com o português a somar ainda 10 assistências.



Outro elemento em destaque é o avançado sueco Zlatan Ibrahimovic, o único jogador que estava no plantel na conquista do título há 11 anos. ‘Ibra’, que leva oito golos e três assistências, volta a conquistar o campeonato aos 40 anos.



O internacional sueco soma já o seu sexto título de campeão italiano, juntando aos dois pelo ‘rossoneri’, mais três conquistados ao serviço do Inter, numa carreira em que já leva mais de três dezenas de troféus, entre os quais os títulos de campeão em Espanha, uma vez, em França, quatro vezes, e nos Países Baixos, duas.