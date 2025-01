Milan vence com reviravolta nos descontos

Em San Siro, os visitantes colocaram-se na frente, por Matteo Cancellieri, aos 24 minutos, mas o norte-americano Christian Pulisic marcou aos 38, de grande penalidade, deixando tudo empatado ao intervalo.



No tempo de descanso, Sérgio Conceição retirou o português Rafael Leão e Théo Hernández, e viu o Parma colocar-se novamente na frente, aos 80 minutos, através de Enrico Del Prato.



Contudo, quando tudo apontava para a segunda derrota seguida do AC Milan na Serie A, o norte-americano Yunus Musah ‘descobriu’ Tijjani Reijnders com um grande passe e o neerlandês empatou o encontro, aos 90+2 minutos, antes de o nigeriano Samuel Chukwueze, aos 90+5, consumar a reviravolta milanesa e levar as ‘bancadas' do San Siro ao delírio.



Após ter perdido com a Juventus na ronda anterior, a formação ‘rossonera’ subiu ao sexto lugar, com 34 pontos, a três precisamente dos ‘bianconeri’, quintos e que têm mais um jogo.