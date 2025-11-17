Milhares celebram apuramento da Noruega

"É incrível, dá para sentir o apoio e o carinho que recebemos aqui hoje e ver tanta gente é fantástico. Muito obrigado", afirmou o capitão e jogador do Arsenal, Martin Odegaard, que falhou as últimas partidas devido a uma lesão.



O primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store, liderou a receção oficial dentro na Câmara Municipal de Oslo, juntamente com a ministra da Cultura, Lubna Jeffrey, e com a presidente da da edilidade, Anne Lindboe.



Depois da homenagem institucional, os jogadores e a equipa técnica sentiram o carinho dos adeptos que encheram a praça do município, apesar das baixas temperaturas.



"Está um ambiente fantástico, estou orgulhoso. Foi fantástico vencer a Itália", reconheceu o goleador do Manchester City Erling Haaland, companheiro de equipa dos portugueses Bernardo Silva, Matheus Nunes e Rúben Dias.



Questionado sobre se a Noruega pode vencer o Campeonato do Mundo, o ponta de lança Haaland jogou à 'defesa': "é um passo de cada vez".



No domingo, a seleção nórdica venceu a Itália, por 4-1, conquistando o Grupo I da qualificação europeia só com triunfos, e volta a disputar um Mundial, depois das presenças de 1938, em França, de 1994, nos Estados Unidos, e 1998, novamente em solo gaulês, onde atingiu os oitavos de final.



O Mundial2026, que pela primeira vez será disputado por 48 seleções, tem mais de metade das vagas preenchidas, com as 29 já qualificadas, que se juntam aos anfitriões Estados Unidos, Canadá e México.