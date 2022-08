Milik reforça Juventus por empréstimo do Marselha

A Juventus paga ao Marselha pelo menos 900 mil euros pela cedência, valor que pode aumentar até 1,7 milhões de euros (ME) dependendo de certos “objetivos desportivos”, e também poderá adquirir o avançado por 7 ME no final do empréstimo.Milik, de 28 anos, regressa assim à Serie A, dado que jogou no Nápoles por quatro temporadas e meia, entre o verão de 2016 e janeiro de 2021, período em que deixou uma imagem de goleador eficaz, com 38 golos em 93 jogos do campeonato.A ascensão da carreira do jogador polaco foi travada por duas graves lesões no joelho, que fizeram com que estivesse seis meses fora da equipa antes de se transferir para o Marselha, por se recusar a renovar contrato com o Nápoles.Na última temporada, em Marselha, Milik marcou 20 golos em todas as competições, mas a sua relação com o treinador argentino Jorge Sampaoli era tensa e nem a chegada do croata Igor Tudor foi suficiente para mantê-lo no clube.Com Milik (19 jogos na Liga dos Campeões e oito golos marcados), a Juventus, adversária do Benfica no grupo H da Liga dos Campeões, está a apostar num substituto experiente para o sérvio Dusan Vlahovic, de 22 anos, após perder Álvaro Morata.