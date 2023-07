Milos Kerkez assina pelo Bournemouth depois de ser associado ao Benfica

Em comunicado divulgado no site oficial, os `cherries`, que disputam a Premier League, não revelaram nem os valores envolvidos na transferência, nem a duração do contrato assinado com o lateral esquerdo, mas a imprensa britânica refere que o jogador, de 19 anos, custou perto de 18 milhões de euros.

Kerkez passou pela formação de Hajduk Kula, Rapid Viena, Hódmezövásárhely e FC Gyor, transferindo-se para o AC Milan em janeiro de 2021, para integrar a equipa de juniores dos italianos, antes de rumar ao AZ Alkmaar um ano depois.

Na última temporada, foi aposta firme do técnico Pascal Jansen no conjunto neerlandês, alinhando em 52 jogos (51 como titular) e marcando cinco golos em todas as competições.

O jovem defesa foi apontado durante largas semanas como reforço do Benfica, inclusive pelo próprio pai, mas os `encarnados` acabaram por contratar o checo David Jurásek ao Slavia de Praga.