Milos Kerkez assina pelo Liverpool

Os "reds" não confirmaram os valores envolvidos na transferência do defesa húngaro, de 21 anos, com a imprensa inglesa a falar numa verba a rondar os 40 milhões de libras (cerca de 47 milhões de euros).



“É uma honra e um privilégio para mim vir jogar para um dos maiores clubes do mundo e o maior em Inglaterra. Estou muito, muito feliz e entusiasmado”, disse o internacional húngaro, citado no site do Liverpool.



Depois de ter feito a formação no Gyori ETO e nos italianos do AC Milan, Kerkez chega a Anfield Road depois de duas temporadas e meia no AZ Alkmaar e duas épocas no Bournemouth.



Kerkez é a terceira contratação do Liverpool para a nova temporada, depois de ter contratado dois jogadores ao Bayer Leverkusen, o lateral-direito neerlandês Jeremie Frimpong e o médio alemão Florian Wirtz.