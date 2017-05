Mindelense vence segundo jogo no campeonato em Cabo Verde

Lusa 20 Mai, 2017, 22:09 | Futebol Internacional

Em jogo disputado no Estádio Adérito Sena, em São Vicente, a Académica do Porto Novo, campeã regional de Santo Antão Sul, marcou logo aos seis minutos, por Xalote, mas o Mindelesene deu a volta, com golos de Latct, ainda na primeira parte, e Papalelé, na segunda.



No outro jogo do grupo, o Paulense de Santo Antão Norte foi à ilha do Sal empatar a uma bola com o Académico local.



Com estes resultados, o Mindelense lidera o grupo com seis pontos, contra dois do Académico do Sal, enquanto o Paulense e a Académica do Porto Novo têm um ponto cada.



No grupo A, o Onze Unidos do Maio foi à ilha do Fogo vencer os Vulcânicos por 1-0, naquela que foi a sua segunda vitória em outros tantos jogos dos campeões do Maio, somando seis pontos.



No outro jogo, a Ultramarina de São Nicolau somou os primeiros pontos, ao receber e vencer o AJAC da Calheta de São Miguel por 2-0.



No grupo C, o Sporting da Praia recebeu e venceu o Sal Rei da Boavista por 3-0 e lidera com seis pontos em dois jogos.



O Sporting da Brava recebe o Derby de São Vicente no domingo para completar a segunda jornada do campeonato em Cabo Verde.