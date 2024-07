Mingotti troca Moreirense pelo Operário Ferroviário

Reforço da equipa da vila de Moreira de Cónegos em janeiro deste ano, o ponta de lança brasileiro marcou um golo em 16 encontros oficiais até maio e rescindiu o contrato que se prolongava até 2027, confirmou à Lusa fonte do emblema minhoto.Formado no Grêmio Novorizontino, no São Paulo e no Athletico Paranaense, clube do primeiro escalão brasileiro ao qual esteve vinculado entre 2018 e 2023, o avançado representou ainda o Tombense e o Mirassol, em 2022, e o Bahia, entre abril e dezembro de 2023.