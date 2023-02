Miroslav Blazevic morreu aos 87 anos

", apelido pelo qual Blazevic era conhecido, referiu a federação croata nas redes sociais. Segundo a família, o técnico morreu num hospital de Zagreb depois de uma longa batalha contra um cancro na próstata.Depois de uma carreira como jogador em que alinhou em vários clubes balcânicos e na Suíça, Blazevic começou a carreira de treinador nos suíços do Sion, passando depois por vários clubes de países como Suíça, Croácia, Grécia, Eslovénia, Bósnia-Herzegovina, China ou Irão.O técnico orientou, entre outros, os suíços de Grasshoppers e Neuchatel Xamax, os croatas de Dinamo Zagreb, Hadjuk Split ou NK Zagreb, os franceses do Nantes, os gregos do PAOK, os chineses do Shanghai Shenhua ou os iranianos do Mes Kerman.A sua primeira grande vitória foi o título de campeão da antiga Jugoslávia, conquistado pelo Dínamo de Zagreb em 1982.Já como selecionador liderou a Suíça, Croácia, Irão, Bósnia-Herzegovina e a seleção olímpica chinesa. No Mundial de 1998 levou a seleção croata até ao terceiro lugar, depois de ser derrotado pela França (2-1) nas meias-finais e de ter batido os Países Baixos (2-1) no jogo pelo terceiro lugar.