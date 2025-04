Mo Salah. Um adeus perfeito ou renovação milionária?

A equipa de Arne Slot leva 69 golos marcados até agora e Mo Salah teve presença em 44 deles.





Vinte e nove jornadas, perto de 90 pontos disputados. Ainda em fevereiro, o Liverpool foi a Birmingham empatar a dois golos com o Aston Villa no jogo da jornada 29. Já em março, o lanterna vermelha Southampton tornou-se na última vítima do Liverpool de Arne Slot (triunfo dospor 3-1).E a estreia não podia ser melhor.No entanto, uma dúvida permanece. Se já é quase certo que o Real Madrid fechou a contratação de Trent Alexander-Arnold,No último ano de contrato, o egípcio ainda não tem garantias de que continua de vermelho na próxima temporada. Uma indecisão por partes do responsáveis do clube da cidade de Liverpool que está a levar os adeptos do Liverpool à loucura.Sem um vínculo para os próximos anos,, seis golos à frente de Erling Haaland, segundo na lista, com 21 golos. De relembrar que o norueguês lesionou-se e não deverá voltar a jogar na Liga Inglesa esta temporada,O mesmo acontece nas assistências., mais sete que o norte-americano Antonee Robinson, do Fulham de Marco Silva.. Por isso, é cada vez mais estranho o clube inglês não investir na principal estrela da equipa com algumas das equipas mais endinheiradas da Europa a procurarem os préstimos do jogador.que se viu despojado de Mbappé, Neymar e Messi nos últimos tempos e por isso vai querer juntar a Dembelé e Gonçalo Ramos um goleador com créditos firmados no futebol europeu.Muitos meios de comunicação relatam que. Até ao fim de junho a novela deverá permanecer e nessa altura saber-se-á se o Faraó vai continuar em Anfield ou se vai tentar conquistar novas ligas ou clubes fora de terras de Sua Majestade.