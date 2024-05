Moçambique convoca 25 jogadores para o Mundial

Os atletas agora anunciados por Chiquinho Conde, em conferência de imprensa, vão defrontar a Somália, no próximo dia 7, em Maputo, e a Guiné Conacri, no dia 10, ou seja, três dias depois, em Marrocos.A Guiné Conacri está impedida pela CAF de realizar em casa as suas partidas inseridas nos jogos de qualificação para o Mundial de 2026, devido às deficientes condições dos campos do país.Numa antevisão às duas partidas, Chiquinho Conde disse que a Somália “está ao alcance”, mas realçou que a partida terá de ser encarada “sem desprezo” pelo adversário.Em relação ao jogo com a Guiné Conacri, o selecionador nacional alertou para os “constrangimentos” que os jogadores poderão enfrentar, tendo em conta que vão disputar o jogo três dias depois do despique contra a Somália e com pouco tempo de recuperação.Moçambique soma três pontos no Grupo G, fruto de uma vitória fora contra o Botsuana por 3-2, na primeira jornada, e de uma derrota em casa frente à Argélia por 2-0.O Mundial de 2026 vai realizar-se nos Estados Unidos, Canadá e México, de 11 de junho a 19 de julho.,