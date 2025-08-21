Moçambique convoca 25 jogadores para partidas de qualificação para o Mundial

Os atletas hoje anunciados em conferência de imprensa vão defrontar o Uganda no dia 05 de setembro, no Mandela National Stadium daquele país, e o Botsuana, no dia 08, no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, após o mesmo ser aprovado pela Confederação Africana de Futebol (CAF) para acolher provas internacionais.



Do elenco que vai integrar a seleção dos ‘mambas’ para os jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo de Futebol, destaque vai para Geny Catamo, do Sporting.



Outros jogadores convocados que atuam em Portugal são Kimiss Zavala (Marítimo FC), Diogo Calila (Santa Clara), Keyns Abdala (GD Chaves), Pedro Santos (Caldas) e Witiness Quembo (Nacional da Madeira).



Para os dois jogos, Chiquinho Conde disse que a seleção nacional tem "condições mais que suficientes" para alcançar "algo fantástico".



O capitão dos ‛mambas’ Dominguez, que atualmente joga pela União Desportiva de Songo, voltou a ficar fora da convocatória, com Chiquinho Conde a explicar que o mesmo não “manifestou vontade nenhuma” de integrar a equipa nacional, depois de ficar fora das últimas duas jornadas por não ter entregue a documentação a tempo.



“Não me telefonou, não telefonou para nenhum dos meus colaboradores, para a estrutura da federação, não falou com o núcleo dos capitães relativamente à sua ausência e, como tal, existe uma incógnita se quer continuar na seleção ou não. Então parto do princípio que esta falta de respeito como capitão, como um líder, não contribui muito para aquilo que é o bem-estar numa equipa”, disse o selecionador moçambicano, avisando que ninguém está acima da Federação Moçambicana de Futebol.



“É com muita pena minha, não gostaria de ser eu ligado ao afastamento do Dominguez, mas nós temos um princípio e temos que ser coerentes (…) Além do jogador que é, nós temos que primeiro ver o homem e como tal ninguém está acima da instituição (…) Não vejo nenhuma hipótese de ele poder regressar a este núcleo da seleção nacional”, concluiu Conde.



A seleção moçambicana de futebol volta a receber jogos no Estádio Nacional do Zimpeto, após a CAF autorizar em 04 de agosto que o mesmo acolha jogos apenas de dia e com a lotação máxima para 15 mil espetadores.



Moçambique soma 12 pontos no Grupo G da qualificação ao Mundial, ocupando a segunda posição do grupo que é liderado por Argélia com 15 pontos. Botsuana ocupa a terceira posição com 9 pontos, seguido de Uganda com mesmo número de pontos, seguindo Guiné Conacri com 7 e na última posição está Somália com 1 ponto.



O vencedor de cada um dos nove grupos apura-se diretamente para o Mundial de 2026, que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México entre 11 de junho a 19 de julho, enquanto os quatro melhores segundos classificados vão disputar um play-off para determinar a 10.ª seleção apurada.



Lista dos 25 convocados:



- Guarda-redes: Ernan (Associação Black Bulls), Ivane Urrubal (Ferroviário de Nacala) e Kimiss (Marítimo).



- Defesas: Bruno (Pafos FC), Reinildo (Sunderland AFC), Infren (União Desportiva de Songo), Diogo Calila (Santa Clara), Óscar Cherene (União Desportiva de Songo), Francisco Muchanga (Costa do Sol), Edson Mexer (Ankara Keçiorenguru) e Fernando Chamboco (Associação Black Bulls).



- Médios: Feliciano Jone (Associação Black Bulls), Alfonso Amade (Dunfermline Athletic FC), Guima (Zira FC), Manuel Kambala (Polokwane City FC), Keyns Badala (GD Chaves) e Pedro Santos (Caldas SC).



- Avançados: João Bonde (Ferroviário da Beira), Geny Catamo (Sporting), Clésio (Associação Black Bulls), Witi (Nacional), Ratifo (Chemie Leipzig), Faizal Bengal(AC Mestre), Ângelo Cantolo (Chingale de Tete) e Melque Alexandre (União Desportiva de Songo).