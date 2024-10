Moçambique derrota Essuatíni na qualificação para a CAN

Num duelo que dominou completamente, a seleção moçambicana marcou o primeiro golo aos 11 minutos, pelo capitão Domingues, jogador do HCB Songo, e aumentou a vantagem ,aos 40 minutos, por intermédio de Ratifo, que atua no BSG Chemi Leipzig, da Alemanha.Na segunda parte, os "mambas" dilataram o marcador por Geny Catamo, do Sporting, aos 59 minutos, resultado com que terminou a partida.Com esta derrota a seleção suázi continua na última posição, com apenas um ponto em quatro partidas do Grupo I.