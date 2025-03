Moçambique escolhe 25 para o Mundial

Uma nota da Federação Moçambicana de Futebol (FMF) indica que os atletas anunciados vão defrontar, no dia 20 de março, o Uganda, no jogo referente à quinta jornada, partida a decorrer no Estádio Internacional de Cairo, no Egito, após a Confederação Africana de Futebol chumbar o Estádio Nacional de Zimpeto por não reunir condições.



O jogo contra Argélia vai decorrer em 25 do mesmo mês, no Estádio Hocine Ait Ahmed, na Argélia, a contar para a sexta jornada de qualificação.



Na lista dos convocados, volta a constar o avançado leonino Geny Catamo, jogador do Sporting, para além de Reinildo Mandava do Atlético de Madrid, de Espanha.



Moçambique partilha com Argélia a liderança do Grupo G com nove pontos, seguido de Botsuana, Guiné Conacri e Uganda com seis pontos cada, e em último lugar a Somália que ainda não pontuou.



O Mundial de 2026 vai realizar-se nos Estados Unidos, Canadá e México, de 11 de junho a 19 de julho.



Lista dos 25 convocados:



- Guarda-redes: Ernan Siluane (Associação Black Bulls), Ivane Urrubal (União Desportiva de Songo), Kimiss Zavala (Marítimo, Por).



- Defesas: Infren Matola (União Desportiva de Songo), Domingos Macandza "Mexer" (Associação Black Bulls), Reinildo Mandava (Atlético Madrid, Esp), Edmilson Dove (Kaizer Chiefs, Afs), Feliciano Jone "Nené" (Associação Black Bulls), Fernando Chambuco "Chamboco" (Associação Black Bulls), Francisco Muchanga "Chico" (Costa do Sol), Bruno Langa (UD Almería, Esp).



- Médios: Alfonso Amade (Septemvri Sofia, Bul), Ricardo Guimarães "Guima" (Zira FK, Azb), Amade Momade "Amadou" (Tanzania Prisons, Tan), Shaquille Nangy (Sagrada Esperança, Ang), Pedro Santos "Pepo" (Caldas SC, Por), Elias Pelembe "Domingues" (União Desportiva de Songo), João Bonde (Ferroviário da Beira).



- Avançados: Kélvio Neves (Associação Black Bulls), Stanley Ratifo (Chemie Leipzig, Ale), Clésio Bauque (Associação Black Bulls), Geny Catamo (Sporting, Por), Gildo Vilanculos (Jerash FC, Ara), Witiness Quembo "Witi" (Al Orooba, EAU), Elias Macamo (Ferroviário de Maputo).