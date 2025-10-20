Modesto Mjällby sagra-se campeão sueco pela primeira vez na história

A equipa comandada por Anders Torstensson, oriunda da aldeia de Hällevik, na província de Blekinge, com pouco mais de 1.000 habitantes, inscreveu o seu nome no grupo de campeões da Allsvenskan, que nos últimos 12 anos foi conquistado pelo Malmö em oito ocasiões.



Em Gotemburgo, e quando ainda faltam três jornadas para o fim da prova, o novo campeão daquele país da Escandinávia começou a desenhar o resultado do jogo da 27.ª ronda ainda dentro dos primeiros 45 minutos, face aos remates certeiros de Bergstrom (21) e Pettersson (28).



O humilde emblema da aldeia piscatória, fundado em 1939, chegou ao patamar mais alto do futebol sueco num espaço de cinco anos, isto é, da quarta à primeira divisão, sendo que a primeira presença na elite aconteceu em 1980. Depois do último regresso em 2020, conseguiu estabelecer-se para atingir hoje a glória.



Quando faltam três jornadas para o fim do campeonato, o Mjällby, em 2024 terminou a prova na quinta posição, já não pode ser alcançado pelo segundo posicionado Hammarby, uma vez que soma 66 pontos, mais 11 do que o perseguidor.



O Malmö, até hoje bicampeão sueco, é o clube com mais campeonatos nacionais naquele país nórdico, com um total de 24, muito destacado dos restantes emblemas.



Até final do campeonato, o Mjallby vai defrontar ainda o Norrkoping, Värnamo e Hacken.

