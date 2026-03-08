Modesto Port Vale elimina Sunderland na Taça de Inglaterra

A equipa amadora, que tem a alcunha de ‘valiants’ (valentes), por sobreviver a momentos de grande dificuldade na história, sem dinheiro e saída de jogadores, é o segundo emblema ‘secundário’ a assegurar presença nos quartos de final da presente edição da competição.



No jogo em Vale Park, no condado de Staffordshire, cidade de Stoke-on-Trent, os anfitriões surpreenderam tudo e todos, com um triunfo à 'boleia' de um golo de cabeça do avançado neozelandês Ben Wayne, aos 28 minutos.



Com mais posse e remates ao longo do jogo, como previsível, o Sunderland, atual 11.º colocado da Premier League, não conseguiu reverter a situação diante de um adversário que é 24.º e último no terceiro escalão, numa época em que tem 17 vitórias em 46 jogos.



O apuramento do Port Vale acontece pouco depois de também o Southampton, um histórico do futebol inglês e atualmente a jogar o Championship, ter eliminado fora o Fulham, de Marco Silva, com um penálti nos últimos minutos.



Nos quartos de final da Taça de Inglaterra estão também já Manchester City, Chelsea, Arsenal e Liverpool, definindo-se hoje mais uma equipa, a sair do jogo entre Leeds United e Norwich.



A ronda fica completa com o jogo de segunda-feira entre West Ham, de Nuno Espírito Santo, e Brentford.



